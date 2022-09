Expresso: Rainha Elizabeth II está sob cuidados médicos

A rainha Elizabeth II foi colocada sob supervisão médica nesta quinta-feira, após seus médicos particulares se mostrarem “preocupados com a saúde de Sua Majestade”, informou o Palácio de Buckingham. De acordo com o anúncio da Casa Real, Elizabeth está “confortável” no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde costuma passar o verão. De acordo com a imprensa britânica, a família real foi informada da situação de saúde da rainha e alguns parentes mais próximos viajaram às pressas para a Escócia para acompanhá-la.

O PDT – partido do candidato à Presidência Ciro Gomes – acionou o Tribunal Superior Eleitoral com com pedido de investigação sobre suposto abuso de poder político e econômico do presidente Jair Bolsonaro durante o feriado de 7 de Setembro. A legenda sustenta que o chefe do Executivo fez atos de campanha durante o desfile cívico comemorativo do bicentenário da Independência, usando o cargo para ‘desvirtuar o evento para promoção de sua candidatura’.

E ainda: a mais recente pesquisa da corrida presidencial e a manobra do governo em favor de aliados no orçamento secreto antes das eleições. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 8, no “Eldorado Expresso”.