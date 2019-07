‘Expresso’: Reação do Congresso a hackers, abertura do Pan e recorde de ‘Homem-Aranha’

Congresso reage com apreensão aos ataques de hackers contra autoridades e já pauta projetos para evitar novos crimes cibernéticos. Em Lima, no Peru, cerimônia de abertura dos Jogos Panamericanos tem estreia de atletas brasileiras em posição de destaque. No Parque Nacional da África do Sul, um elefante ataca turistas e “motorista herói” foge de ré para salvar o grupo da “trombada”. E ainda: Homem-Aranha atinge a marca de um bilhão de dólares de faturamento em todo o mundo com seu filme mais recente, Longe de Casa. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 26. Clique no player abaixo.

