Expresso: Recorde de queimadas no Pantanal; mortes por Covid caem em SP; e Copa do Brasil

Ao contrário do discurso recente, e errado, do governo Bolsonaro minimizando o número de queimadas no Brasil, os dois biomas mais preservados do País fecharam o mês de setembro com altas expressivas no número de focos. O Pantanal – maior planície úmida do mundo, que se estende pelos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul – apresentou a sétima alta mensal consecutiva e bateu o recorde do registro histórico para setembro, com 8.106 focos de calor, alta de 180% em relação ao mesmo mês do ano anterior, que teve 2.887 focos.

E ainda: os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 01, no “Eldorado Expresso”.

