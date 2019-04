‘Expresso’: Recuo de Moraes sobre censura, enterro de catador herói e Páscoa ‘salgada’

Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de revogar a determinação dele próprio que censurou os veículos Crusoé e O Antagonista, magistrados do Supremo Tribunal Federal agora avaliam se será preciso ou não levar ao plenário a análise do inquérito aberto para apurar supostas fake news, ofensas e ameaças contra a Corte. A percepção majoritária no STF é que o episódio de censura trouxe enorme desgaste ao tribunal. Este é o destaque do Eldorado Expresso desta sexta-feira, 19. Ouça no player abaixo.

Ainda nesta edição, a apresentadora Carolina Ercolin fala sobre o enterro do catador que acabou morto ao tentar ajudar família fuzilada com 80 tiros no Rio de Janeiro; o contra-ataque do hater argentino que foi desculpado por vítimas; a mudança no comando da secretaria do Esporte do governo de Jair Bolsonaro; os preços elevados dos ovos de Páscoa; entre outros assuntos. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

