Expresso: Recuperação de Jair Bolsonaro, mudanças na Receita Federal e promoção da CBF

O presidente Jair Bolsonaro reassumirá a partir desta sexta-feira a Presidência da República, afirmou o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, hoje. E ainda, a proposta de reforma tributária do governo nem sequer foi apresentada oficialmente, mas provocou a primeira baixa na equipe econômica de Bolsonaro, nove meses depois do início do governo.

CBF tenta levar mais torcedores aos estádios fazendo sorteios de carros nos intervalos dos jogos. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 12. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

