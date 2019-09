Expresso: Reforma da Previdência na CCJ, Jair Bolsonaro critica ex-presidente do Chile e soltura do casal Garotinho

A economia esperada com a reforma da Previdência voltou a cair, após novas mudanças acolhidas pelo relator da proposta no Senado, Tasso Jereissati. A principal delas é a revinculação de todas as pensões por morte ao valor do salário mínimo (hoje em R$ 998). Em resposta a críticas da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a chilena “investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos (de bandidos)”.

Menos de 24 horas após a prisão preventiva de Anthony e Rosinha Garotinho, o desembargador Siro Darlan concedeu habeas corpus para a soltura dos dois ex-governadores do Rio.

