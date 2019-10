Expresso: Reforma da Previdência no Plenário, protestos no Chile e eleições bolivianas

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reuniu na manhã de hoje e aprovou a última versão do relatório da reforma da Previdência, deixando a proposta pronta para ser votada em segundo turno no plenário da Casa. A aprovação do parecer do senador Tasso Jereissati foi feita de forma simbólica no colegiado após acordo com a oposição, envolvendo duas alterações no texto. Com isso, os parlamentares concordaram em não apresentar mais destaques ao texto no colegiado.

