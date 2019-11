‘Expresso’: Reforma da Previdência promulgada, Evo no México e o adeus de Bolsonaro ao PSL

A reforma da Previdência é promulgada pelo Congresso e começa a valer a partir de hoje, fixando idade mínima para a aposentadoria no Brasil. E, após pedir renúncia da presidência da Bolívia, Evo Morales vai para asilo político no México enquanto a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Congresso boliviano discutem a transição de governo e a realização de novas eleições no país.

Confira ainda: O presidente Jair Bolsonaro na porta de saída do PSL e o filho 02, Carlos, dando um tempo nas redes sociais, longe de hienas e leões. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 12. Clique no player acima.

