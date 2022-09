Expresso: Reforma turbina salários de militares antes da aposentadoria

A reforma da previdência dos militares, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2019, transformou-se em um atalho para turbinar os salários de milhares de militares às vésperas de se aposentarem. O caminho para isso é a realização de cursos de “aperfeiçoamento” que milhares de oficiais passaram a fazer pouco antes de partirem para a reserva. Os custos, na prática, se converteram em um anabolizante financeiro, aumentando rendimentos mensais em 66%.

A cinco dias da eleição presidencial, a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP) não divulgou o preço médio semanal do gás de cozinha (GLP), insumo amplamente consumido pelas camadas mais pobres da população. A ANP atribui a falta de informações à troca da empresa terceirizada responsável pelo levantamento.

E mais: as últimas pesquisas eleitorais para a Presidência e o governo de São Paulo e as teorias conspiratórias sobre comunistas nas redes sociais. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.