Expresso: Regresso dos brasileiros; dólar dispara e expectativa do Oscar 2020

O Ministério da Defesa adiou para a noite de sexta-feira a previsão de pouso na China. Antes de chegar a Wuhan, os aviões Embraer 190 farão a última escala em Ürümqi, também na China. Inicialmente, o planejamento da viagem previa um pouso na madrugada desta sexta-feira, dia 7, em Wuhan, com um voo de retorno logo depois do embarque de 34 cidadãos que serão repatriados. A chegada a Anápolis (GO) estava programada para sábado, dia 8, pela manhã.

E ainda: A cerimônia do Oscar 2020 acontece domingo, dia 9. Na ocasião serão revelados os principais destaques da indústria do cinema de Hollywood. Neste ano, um os favoritos é o filme Coringa, de Todd Phillips, que conquistou o maior número de nomeações e disputa 11 categorias. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 07. Clique no player acima.

