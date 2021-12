Expresso: Relator não inclui reajuste a policiais no Orçamento

O relator-geral do Orçamento de 2022, Hugo Leal (PSD-RJ), rejeitou o pedido do governo Jair Bolsonaro para incluir no Orçamento uma previsão de reajuste a policiais federais. O deputado apresentou nesta segunda-feira, 20, seu relatório final. A votação do texto, que inicialmente aconteceria ainda hoje na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso e no plenário, foi adiada para terça-feira, 21.

Embalado sob medida para o projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil, novo programa social com benefício mínimo de R$ 400 aos mais pobres, nasceu com a marca da incerteza e o risco de novas mudanças a partir de 2023, no primeiro ano do próximo governo. Entre o auxílio emergencial, concedido durante a pandemia da covid-19, e o Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família, o governo terá repassado aos mais pobres e informais R$ 453 bilhões no período de três anos (2020 a 2022) – sendo R$ 89 bilhões previstos para o ano que vem.

E ainda: Ministério da Saúde anuncia quarta dose para imunossuprimidos e São Paulo prorroga a obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de janeiro. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

