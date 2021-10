Expresso: Relatório ‘com certeza’ pedirá indiciamento de Bolsonaro, diz Calheiros

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros afirmou que o relatório final da comissão vai pedir “com certeza” o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o parecer final do colegiado deve pedir o indiciamento de “pouco mais de 30” pessoas. Renan disse também que não há uma “quantificação de indiciados, mas citou ainda os nomes do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, da médica Nise Yamaguchi, apontada como integrante do chamado “gabinete paralelo”, do ex-secretário-executivo da Saúde Elcio Franco, do virologista Paolo Zanotto, do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do empresário Francisco Maximiano (Precisa Medicamentos) e do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, será obrigado a comparecer à Câmara para explicar suas movimentações financeiras no exterior. A convocação foi aprovada hoje pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A conta de Guedes por meio de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas foi revelada no fim de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

E ainda: o risco de avanço das tempestades de areia para o Nordeste e as falhas que derrubaram o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

