Expresso: Relatório da CPI acusa Bolsonaro de crimes intencionais na pandemia

O relatório final da CPI da Covid, ao qual o Estadão teve acesso, afirma que o governo do presidente Jair Bolsonaro agiu de forma dolosa, ou seja, intencional, na condução da pandemia, tornando-se responsável pelas milhares de vidas perdidas ao longo dos últimos meses. Composto por 1.052 páginas, o documento analisa os possíveis crimes cometidos pelo presidente e por aliados, além de sugerir a continuidade das investigações.

A retomada obrigatória das aulas presenciais a partir desta segunda-feira tenta conter um alto índice de evasão escolar verificado com o ensino remoto durante a pandemia. A afirmação foi feita pelo secretário estadual da Educação de São Paulo, Rossieli Soares. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que o retorno à escola é uma nova oportunidade para 35% dos alunos da rede estadual, que se afastaram dos estudos e não cumpriram tarefas. O retorno obrigatório às aulas presenciais também vale para alunos com menos de 12 anos, público para o qual ainda não há autorização para o uso de vacinas contra a covid no Brasil.

E mais: a liberação de lotação total em cinemas e teatros do Rio e o crescimento do PCC no cartel internacional das drogas na Bolívia. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

