Expresso: Relatório da CPI da covid lista 81 indiciados

Durante a leitura da lista de indiciados, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, confirmou a inclusão do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcellus Campêlo, entre os nomes que devem ser responsabilizados a partir do relatório final da comissão. O senador governista Luis Carlos Heinze completa a lista que, ao todo, tem 81 pedidos de indiciamento — 79 pessoas físicas e 2 jurídicas. Além do presidente Jair Bolsonaro — que aparece como o primeiro da lista —, seus filhos, Flávio, Carlos e Eduardo, médicos, empresários, ministros e ex-ministros, a versão final do relatório acrescenta cinco investigados pela CPI que haviam ficado de fora do texto apresentado por Renan na quarta-feira, 20.

Com o fim da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, um novo foco de desgaste para o Palácio do Planalto deve ser aberto no início de 2022, após a retomada das atividades de outro colegiado, que investiga a propagação de informações falsas com fins políticos. É que a cúpula da CPI Mista das Fake News pretende aproveitar o material levantado nos seis meses de trabalho da CPI da Covid para ampliar ainda mais a agonia do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

E ainda: a morte de uma criança de um ano e meio baleada no Rio de Janeiro e a corrida de São Silvestre confirmada para atletas vacinados e sem público. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.

