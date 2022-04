Expresso: Renda do trabalhador brasileiro tem nova queda em março

O desemprego no Brasil ficou em 11,1% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Organização do Tratado do Atlântico Norte admitiu hoje que a guerra na Ucrânia pode durar por alguns anos e disse estar pronta para apoiar o país contra a Rússia. Essa ajuda inclui a substituição de antigas armas da era soviética por modernos equipamentos militares ocidentais. As declarações foram feitas pelo secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg. As afirmações ocorreram após o governo russo alertar que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia representa uma ameaça à segurança do continente europeu e provoca instabilidade.

Mais: as novidades do Enem 2022 e o fechamento de cinemas, academias e shoppings em Pequim para conter a covid. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.