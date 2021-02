Expresso: Repercussão da prisão do Deputado Federal, Daniel Silveira; e a pressão dos governadores por mais vacinas

O PSL anunciou que pretende expulsar o deputado Daniel Silveira (RJ) da legenda. Por meio de nota, a executiva nacional do partido informou que “está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para o afastamento definitivo” do parlamentar. No texto, assinado pelo presidente do partido, Luciano Bivar, o PSL repudia “com veemência” os ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, “ofendendo, de maneira vil, a honra dos mesmos, bem como proferindo críticas contundentes à instituição como um todo”.

E ainda: a pressão dos governadores por mais vacinas contra a covid. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

