Expresso: Representantes da sociedade civil lançam manifesto pela democracia

Centenas de empresários, economistas, diplomatas e representantes da sociedade civil divulgaram um manifesto em defesa do sistema eleitoral brasileiro, destacando que “o princípio-chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação de seus resultados por todos os envolvidos”. O comunicado, que é publicado na edição desta quinta-feira, 5, do Estadão, não cita o presidente Jair Bolsonaro, mas é categórico ao dizer que o País “terá eleições e seus resultados serão respeitados” e ao afirmar que “a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias”.

O presidente Jair Bolsonaro ameaçou nesta quarta-feira reagir fora dos limites da Constituição ao comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) de incluí-lo no inquérito das fake news. “Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas. Aqui ninguém é mais macho que ninguém”, afirmou Bolsonaro em entrevista à rádio Jovem Pan.

E mais: Uma vacina totalmente brasileira em estudo e o skate como novo “carrinho-chefe” do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

