‘Expresso’: Resultado do leilão do pré-sal, brasileiros em extrema pobreza e o livro do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’

O megaleilão do pré-sal, que aconteceu no Rio de Janeiro, só conseguiu arrecadar R$ 69,96 bilhões dos R$ 106 bilhões previstos. A Petrobrás foi protagonista: ficou com duas áreas e outras duas não tiveram ofertas. Ao mesmo tempo, também na capital fluminense, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que o número de brasileiros vivendo na extrema pobreza cresceu de 9 milhões para 13,5 milhões em quatro anos.

Confira ainda: a polêmica proposta de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, o aumento do salário mínimo para tentar conter os protestos no Chile e o livro que será lançado sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, programa infantil que marcou uma fase de ouro da TV Cultura. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 6. Clique no player acima.

