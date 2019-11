‘Expresso’: Reunião do Brics, invasão na embaixada da Venezuela e possível criação de imposto semelhante à CPMF

A Bolívia ainda tem protestos após a renúncia de Evo Morales e o governo brasileiro já se preocupa com a interrupção de fornecimento do gás boliviano. Aliados de Juan Guaidó ocupam a Embaixada da Venezuela em Brasília. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) declarou apoio ao ato, mas o Palácio do Planalto diz que não incentivou a invasão.

E ainda: os líderes do Brics reunidos no Brasil e a possibilidade de criação de um imposto parecido com a CPMF para bancar a redução de encargos na folha de salários. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 13. Clique no player acima.

