Expresso: Reunião do G20; Bolsonaro e os serviços essenciais; e salário dos jogadores

Os líderes dos países do G20 se reúnem nesta quinta-feira, 26, em caráter de emergência para abordar a crise mundial provocada pelo novo coronavírus, que já provocou mais de 22 mil mortes e obriga três bilhões de pessoas em todo o planeta ao confinamento. À medida que a doença se propaga, governos e analistas alertam para as consequências econômicas e temem uma grande recessão, que poderia ser pior que a de 1930 segundo os mais pessimistas. A nível global, o número de infectados se aproxima de meio milhão de pessoas, com mais de 250 mil oficialmente declarados na Europa, mais da metade apenas na Itália (74.386) e Espanha (56.188).

E ainda: Jogadores recusam redução salarial dos clubes e querem férias coletivas de 30 dias. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 26. Clique no player acima.

O presidente francês Emmanuel Macron em videoconferência com os líderes do G20 Foto: EFE/EPA/BENOIT TESSIER / POOL MAXPPP OUT