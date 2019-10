‘Expresso’: Reunião do PSL, mancha de óleo no Nordeste e os 100 anos de Orlando Drummond

O Palácio do Planalto busca saídas para a crise no PSL depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu comandar, sem sucesso, uma manobra para destituir o líder do partido na Câmara, Delegado Waldir, e substituí-lo por seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. O Estado apurou que uma nova lista com assinaturas de parlamentares já está sendo preparada e será apresentada à Câmara, em mais uma tentativa de tirar Waldir da liderança do PSL.

Orlando Drummond, Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo, faz 100 anos distribuindo amor e bom humor. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 18. Clique no player acima.

