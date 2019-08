Expresso: Reunião sobre a Amazônia, crise na Lava Jato e seleção feminina de futebol

Ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que haverá um encontro dos países amazônicos para discutir uma “política única” sobre a preservação do meio ambiente e regras para exploração na região. E ainda, a Lava Jato vive seu pior momento desde 2014.

Jogadora de 17 anos é a nova contratação da seleção brasileira feminina de futebol. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expressodesta quarta-feira, 28. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

