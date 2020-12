Expresso: Revisão pela Anvisa do prazo de análise da vacina da AstraZeneca; bloqueios no Rio de Janeiro para conter aglomerações e 2021 chegando ao redor do mundo

A Anvisa deve encurtar o prazo de análise da vacina Astrazeneca, de Oxford, cujo registro emergencial foi autorizado nesta quarta-feira pelo Reino Unido. O prazo previsto em lei é de que a autorização no Brasil ocorra em até dez dias corridos a partir da data de registro, mas a agência já considera encurtar para até dois dias essa análise.

No Rio de Janeiro, as restrições de acesso à orla para o réveillon passam a valer nesta quinta-feira.

E mais: O Ano Novo já chegou em muitos países do mundo!

