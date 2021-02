Expresso: Ricardo Barros quer pressionar Anvisa; auxílio emergencial em pauta; e preocupação com o Aquecimento Global

Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), ex-ministro da Saúde, afirmou ao Estadão que vai pressionar politicamente e ameaça “enquadrar” a diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a eliminar exigências e agilizar a aprovação de vacinas contra a covid-19. O líder de Bolsonaro afirma que os diretores da Anvisa estão “fora da casinha” e “nem aí” para a pandemia.

E ainda: uma pesquisa sobre a preocupação do brasileiro com o aquecimento global. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 04, no “Eldorado Expresso”.

