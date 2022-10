Expresso: Roberto Jefferson ficará preso em Bangu 8

O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi encaminhado ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira, 24, após atacar com tiros de fuzil e granadas agentes da Polícia Federal em Comendador Levy Gasparian (RJ). Jefferson deve ser transferido para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, ainda nesta segunda-feira.

Ex-secretário do Tesouro de Boris Johnson, Rishi Sunak foi apontado como novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda-feira, tornando-se a primeira pessoa vinda de uma família de imigrantes a ocupar o cargo. Sunak foi o único deputado conservador a alcançar mais de 100 declarações de apoio no Parlamento, elegendo-se sem a necessidade de uma votação aberta entre os filiados do Partido Conservador.

E ainda: a polêmica das bandeiras brasileiras penduradas em palácios de Brasília e o União Brasil em negociação com o futuro governo, seja quem for. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.