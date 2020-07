‘Expresso’: Rodrigo Maia diz que Câmara votará projetos favoráveis ao SUS, o cancelamento do GP do Brasil de F-1 e o adiamento do carnaval 2020

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, planeja agenda pró-SUS conduzida pelo legislativo ainda em 2020. Em entrevista exclusiva ao Jornal Eldorado, Maia admitiu que mudou de opinião sobre a importância do Sistema Único de Saúde ao longo da pandemia e que agora organiza a pauta com outros deputados, com foco na gestão dos recursos.

E ainda: o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 foi oficialmente cancelado do calendário 2020; e o prefeito de São Paulo Bruno Covas anuncia o adiamento do carnaval de 2021. Ouça estas e outras notícias no ‘Eldorado Expresso’ desta sexta-feira (24).

