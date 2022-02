Expresso: Rússia amplia ataque à Ucrânia em novo bombardeio

A Ucrânia está sendo atingida por uma segunda onda de mísseis, de acordo com um assessor próximo do presidente Volodmir Zelenski. Um dirigente do Ministério do Interior da Ucrânia disse que centros de comando em diversas cidades, inclusive Kiev, foram alvos de ataques por mísseis. De acordo com dirigentes do governo da Ucrânia, a primeira onda de bombas começou pouco depois do anúncio feito pelo presidente Vladimir Putin de que seria iniciada uma operação militar. Uma testemunha disse à agência Reuters que há uma fumaça preta saindo do prédio da sede do serviço de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Pelo menos 18 pessoas morreram na cidade de Odessa em um ataque, de acordo com as autoridades da região.

O dólar opera em alta nesta quinta-feira, 24, após quatro quedas consecutivas, em meio à aversão ao risco nos mercados internacionais após a ampliação da invasão da Rússia à Ucrânia nesta madrugada. O dólar esticou à máxima a R$ 5,1033 (+1,98%) no mercado à vista. A subida forte reflete o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, com preço do petróleo e do gás disparando e queda forte das bolsas e juros dos Treasuries, avalia o economista-chefe da JF trust, Eduardo velho.

E ainda: a análise do conflito com a participação de Roberto Godoy e a situação de jogadores brasileiros que atuam no futebol da Ucrânia. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

