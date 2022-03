Expresso: Rússia diz que vai atacar áreas de segurança em Kiev

A Rússia afirmou que atacará as infraestruturas dos serviços de segurança ucranianos em Kiev, capital da Ucrânia, e pediu a retirada dos civis que vivem perto destas unidades. “Para deter os ataques virtuais contra a Rússia serão realizados ataques com armas de alta precisão contra as infraestruturas tecnológicas do SBU (serviço de segurança) e o centro principal da Unidade de Operações Psicológicas em Kiev”, afirmou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.

Nesta terça-feira, 1º, o prédio do governo regional da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, foi atingido por um míssil no sexto dia da invasão russa ao país. Pelo menos 10 pessoas morreram e 35 ficaram feridas de acordo com o assessor do Ministério do Interior, Anton Herashchenko.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, tuitou hoje cedo o vídeo da explosão, chamando-a de “ataque bárbaro com mísseis russos” e acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de “assassinar civis inocentes”.

Mais: Bolsonaro promete visto humanitário a ucranianos enquanto brasileiros chegam à São Paulo após escapar do conflito armado na europa.

Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 1º, no "Eldorado Expresso".

