Expresso: Rússia diz ter matado invasores na fronteira com Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, convocou nesta segunda-feira, 21, autoridades de alto escalão para considerar o reconhecimento da independência das regiões separatistas no leste da Ucrânia, uma medida que pode aumentar as tensões com o Ocidente em meio a temores de que o Kremlin possa lançar uma invasão do país vizinho nos próximos dias.

A reunião do Conselho de Segurança presidencial, convocada às pressas, ocorre em meio a um aumento nos confrontos no leste da Ucrânia. Hoje, a Rússia disse ter matado cinco invasores e destruído dois veículos militares ucranianos que teriam entrado em seu território. A Ucrânia nega ter enviado o grupo ao território russo.

As chuvas e os deslizamentos registrados em Petrópolis desde a terça-feira, 15, resultaram em ao menos 176 mortes na cidade. Com buscas por desaparecidos ainda em andamento, a situação já supera a mais trágica da história do município da serra fluminense, em 1988, quando a cidade registrou 171 mortos, segundo dados da Defesa Civil municipal.

E ainda: a vacinação de crianças contra a covid em escolas de São Paulo e a queda da letalidade com o uso de câmeras corporais em policiais em três estados. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

