Expresso: Rússia diz ter sofrido ataque de helicópteros ucranianos

Em entrevista para a repórter Mônica Ciarelli, o general Joaquim Silva e Luna, futuro ex-presidente da Petrobras, deixa claro não aceitar o rótulo imposto pelo presidente Jair Bolsonaro de responsável pela disparada no preço dos combustíveis no Brasil. Indicado pessoalmente pelo presidente, o general passou por semanas de “fritura” pública, mas evitou insubordinação, até que, enfim, na segunda-feira, foi comunicado pelo ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, da demissão decidida por Bolsonaro.

Dois helicópteros das Forças Armadas da Ucrânia atacaram nesta sexta-feira um depósito de combustíveis em Belgorod, que fica dentro de território russo, segundo autoridades locais. A cidade fica a menos de 32 quilômetros da fronteira ucraniana e tem presença de tropas russas, que a utilizam para a entrar no leste da Ucrânia. De acordo com a prefeitura, as aeronaves cruzaram a fronteira em baixa altitude no início da manhã e fizeram o ataque aéreo.

E ainda: a incorporação pelo SUS do primeiro remédio para casos graves de covid e o sorteio dos grupos da Copa do Catar. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.

