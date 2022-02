Expresso: Rússia e Ucrânia se unem para discutir cessar fogo

As delegações russa e ucraniana iniciaram hoje em Pripyat, na fronteira ucraniano-bielorrusso, uma reunião com o objetivo de criar possíveis negociações.

O ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei, disse que durante as negociações é possível encontrar maneiras de resolver “os problemas”. A questão-chave das conversações para o lado ucraniano é alcançar um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu horas antes em uma mensagem de vídeo – na qual se dirigia aos soldados russos – para deixar a Ucrânia e depor as armas.

A Rússia afirmou que as negociações não implicam que pare a ofensiva. O país exige como pré-condições que a Ucrânia se “desmilitarize e se denazifique”, o que é lido como exigência de capitulação completa. E isto não ocorreu agora — as forças de Zelensky começaram a ser armadas pelos países europeus.

E ainda: a análise de Roberto Godoy sobre os avanços do guerra na Ucrânia.

