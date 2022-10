Expresso: Rússia faz mais amplo ataque à Ucrânia desde início da guerra

A Rússia lançou hoje uma série de ataques aéreos contra cidades por toda a Ucrânia, incluindo áreas distantes das frentes de batalha, como a capital Kiev. Os ataques são os mais amplos desde o início do conflito iniciado em fevereiro e ocorrem dois dias depois de uma explosão derrubar um trecho da ponte estratégica que liga a Península da Crimeia ao território continental russo.

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda registra cancelamentos e atrasos de voos na manhã desta segunda-feira, 10. Até as 12h, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), havia 38 voos atrasados e 50 cancelados (30 que chegariam e 20 que partiriam do terminal). Os problemas são reflexos do fechamento da pista principal do aeroporto por quase nove horas no domingo, 9, após um incidente com um jato executivo.

E ainda: o avanço do Centrão nas Assembleias Legislativas e o papel do orçamento secreto na eleição presidencial. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.