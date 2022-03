Expresso: Rússia no controle da maior usina nuclear da Europa

Após bombeiros conterem o fogo que se alastrou em parte da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, no sudeste da Ucrânia, autoridades do país confirmaram que tropas russas assumiram o controle do local na manhã desta sexta-feira (madrugada em Brasília). Apesar de cidades estratégicas estarem sob cerco russo e embates continuarem ocorrendo pelo país, o 9° dia de conflito começou com uma redução de tensões, após o incidente não ter escalado para uma catástrofe nuclear.

Enquanto São Paulo planeja tomar a decisão de flexibilizar o uso de máscaras na próxima terça-feira, 8, ao menos cinco Estados já tornaram facultativo o protetor facial contra a covid-19. Em dois Estados – Rio Grande do Sul e Santa Catarina – crianças estão liberadas do uso inclusive nas escolas. Santa Catarina, assim como Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio de Janeiro já não obrigam o protetor facial em ambientes abertos. No Distrito Federal, o uso de máscaras deixará de ser obrigatório em locais abertos a partir de segunda-feira, 7.

E mais: a recuperação da economia brasileira após o tombo na pandemia e a corrida presidencial um pouco mais apertada. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 4, no “Eldorado Expresso”.

