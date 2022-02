Expresso: Rússia retira parte das tropas da fronteira com a Ucrânia

O Ministério da Defesa russo disse nesta terça-feira, 15, que algumas tropas estão sendo retiradas da fronteira com a Ucrânia. Soldados e equipamentos militares foram removidos da região em trens e caminhões e enviados de volta para suas guarnições, segundo as autoridades do Kremlin, em um possível sinal de que a Rússia pode estar se afastando da ameaça de uma invasão – versão questionada pela Otan, que diz não ver nenhum indício de retirada russa. O presidente Bolsonaro já chegou a Moscou para o encontro que tem com Vladimir Putin amanhã, no Kremlin.

A forte seca que atingiu nos últimos meses os três estados do Sul e o Mato Grosso do Sul, bem como a chuva torrencial no Nordeste começaram a apresentar a conta. Estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apontam, até o momento, uma quebra de 25,2 milhões de toneladas na produção de grãos nessas regiões por causa da estiagem. Neste pacote, estão soja, arroz e as primeiras safras de milho e feijão semeadas nos três Estados do Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) e no Mato Grosso do Sul.

E mais: o pedido de extradição do jogador Robinho pela Itália e a morte do cineasta e jornalista Arnaldo Jabor. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

