Expresso: Rússia volta a bombardear Kiev em ataques que deixaram ao menos quatro mortos

Ao menos quatro pessoas morreram em Kiev após ataques aéreos atingirem a cidade na manhã desta terça-feira, 15. A informação é do prefeito Vitali Klitschko.

Segundo Klitschko, os socorristas ainda trabalham para extinguir as chamas causadas pelo ataque. Vários prédios residenciais da capital ucraniana foram atingidos.

Com o aumento dos conflitos em Kiev, Klitschko convocou homens que levaram parentes a lugares seguros para retornarem à capital para lutar.

O prefeito também anunciou um toque de recolher de 35 horas na capital ucraniana.

A partir das 20h (horário ucraniano) na terça-feira, os moradores não podem circular pela cidade, exceto com permissão especial ou para ir a um abrigo antiaéreo.

