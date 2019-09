‘Expresso’: Sabatina de Aras, anulação de sentenças da Lava Jato e ‘missão impossível’ do Corinthians

Augusto Aras, indicado para ser o novo procurador-geral da República, diz em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que a nomeação de Eduardo Bolsonaro (PSL) como embaixador nos Estados Unidos não é nepotismo, apesar de o deputado do PSL ser filho do presidente. E o Supremo Tribunal Federal julga hoje uma ação que pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros condenados na Operação Lava Jato.

Confira ainda: a cobertura da Assembleia-Geral da ONU e a noite de decisão na Copa Sul-Americana, com o Corinthians precisando, na altitude de Quito, reverter os 2 a 0 sofridos contra o Independiente Del Valle (EQU) em Itaquera. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 25. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

