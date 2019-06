‘Expresso’: Sabatina de Moro, flexões de Bolsonaro e vaias para a seleção de Tite

Durante depoimento ao Senado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fala em “sensacionalismo” e nega ter havido conluio com o Ministério Público Federal em ações da Operação Lava Jato. A oposição, por sua vez, aproveita a oportunidade para questionar a conduta do ex-juiz e o conteúdo das supostas conversas entre ele e procuradores, divulgadas pelo site The Intercept Brasil.

E quem desce mais? Jair Bolsonaro (PSL) ou João Doria (PSDB)? Em evento na zona sul da capital paulista, o presidente da República foi filmado fazendo flexões ao lado do governador de São Paulo.No Dia do Refugiado, a Organização das Nações Unidas aponta que mais de 70 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas fugindo de guerras, conflitos e perseguições.

Enquanto isso, no futebol, a seleção feminina vai adiante na Copa do Mundo, enquanto a masculina ouve vaias da torcida na Copa América. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 18. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Eldorado Expresso”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link (https://www.deezer.com/en/show/338832).

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY! Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Eldorado Expresso”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link (https://open.spotify.com/show/6EsaGNxhSXR2Fx6T7E6F25?