Expresso: Salles e suas ofensas; inflação dispara; e segunda onda de Covid na Europa

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu na manhã desta quinta-feira, 29, que a Agência Brasileira de Investigação (ABIN) investigue a suposta invasão de sua conta no Twitter. A medida foi tomada após o ministro alegar que seu perfil na rede social foi “utilizado indevidamente” para ofender o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Apesar disso, mesmo dentro do governo a versão de Salles é vista com desconfiança.

E ainda: a segunda onda de covid fazendo a Europa fechar de novo. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.

