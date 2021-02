Expresso: São Paulo com toque de restrição a partir de sexta-feira, 26; senador Davi Alcolumbre na presidência da CCJ e ministro Ricardo Salles alvo de queixa-crime

O governo de São Paulo determinou a restrição de circulação das 23h às 5h em todo o estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira (26) e valerá até o dia 14 de março. Ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa nesta quarta-feira. O senador Antonio Anastasia (PSD-MG) foi escolhido como vice-presidente do colegiado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passou a ser alvo de duas ações com pedido de investigação criminal apresentadas nesta quarta-feira por ter circulado em ambientes onde houve aglomerações apenas oito dias depois de ter testado positivo para covid-19, quando as determinações impostas pelo Ministério da Saúde apontam que este afastamento deve ser de 14 dias, devido a riscos de propagação do vírus.

E ainda: a retomada da vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro e a xepa da vacina em São Paulo, com lista de espera para evitar o desperdício de doses que sobram no fim do dia.

Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

