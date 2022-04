Expresso: Saque extra do FGTS começa nesta quarta

Começa hoje o saque de até mil reais das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Pelo calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, a liberação dos recursos será iniciada para os trabalhadores nascidos em janeiro e segue até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro. A maioria dos cerca de 42 milhões de trabalhadores receberá o dinheiro automaticamente, na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou nesta quarta-feira que fez, pelo segundo dia seguido, mais de 1000 ataques a unidades de defesa da Ucrânia. De acordo com o governo russo, foram 1053 ataques. Ontem a Rússia tinha anunciado 1.260 ataques, o quádruplo dos registrados na segunda-feira. A maioria deles vêm acontecendo no leste da Ucrânia.

E mais: um alerta sobre a pandemia após o governo anunciar o fim da emergência sanitária. E o impasse no carnaval dos blocos em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.