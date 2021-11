Expresso: Saúde anuncia dose de reforço a todos os adultos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira, 16, que o governo vai aplicar uma dose de reforço da vacina de covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A aplicação será para quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses. Segundo Queiroga, há “doses de vacinas suficientes” para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do País. As pessoas que tomaram a vacina da Jansen seguirão outras regras. Elas deverão tomar uma segunda dose do mesmo imunizante, dois meses após a primeira aplicação. Após cinco meses do esquema vacinal completo, é que essas pessoas receberão o reforço. Queiroga também lançou na manhã desta terça-feira a campanha Mega Vacinação, para convocar a população para completar o esquema vacinal contra a covid entre 20 e 26 de novembro. Cerca de 21 milhões estão aptas a tomar a segunda dose.

