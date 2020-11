Expresso: Segue a contagem para definir quem será o próximo presidente dos EUA; e o Brasil está na expectativa

A contagem dos votos da eleição americana entra nesta quinta-feira, 5, em seu terceiro dia com o resultado incerto em seis Estados. No entanto, a decisão pode ser definida nas próximas horas, a depender dos resultados em Nevada e Geórgia e da confirmação do Arizona. A definição antecipada seria possível em caso de vitória do candidato Joe Biden em pelo menos dois desses três Estados. Para o republicano Donald Trump, o caminho é mais difícil: é necessário vencer na Geórgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia e virar o resultado em Nevada.

E ainda: a expectativa do mercado financeiro pela definição do vitorioso nos EUA. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

