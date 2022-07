Expresso: Segunda moradora morta em operação no Alemão

Uma moradora morreu baleada na manhã desta sexta-feira no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Testemunhas disseram que Solange Mendes, de 49 anos, teria sido atingida por um policial na localidade da Caixa D’Água, mas a PM nega. Com mais este caso de violência, sobe para 19 o número de mortos no conjunto de favelas desde as primeiras horas de ontem, quando as polícias civil e militar fizeram uma operação contra uma quadrilha de roubo de carros na região.

A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão temporária de um homem que gravou vídeos em que diz que vai ‘invadir’ e ‘destituir’ a corte máxima, além de ‘pendurar os ministros de cabeça pra baixo’. O magistrado considerou que as declarações de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, que se intitula ‘Terapeuta Papo Reto’ nas redes sociais, consistem em ‘discursos de ódio e incitação à violência’ e se destinam a ‘corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito’.

E mais: o acordo entre Rússia e Ucrânia para permitir a saída de alimentos após cinco meses de guerra e a luta de times brasileiros para repatriar jogadores do exterior. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.