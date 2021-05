Expresso: Segundo dia de CPI e Pazuello continua blindando Bolsonaro

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello participa, nesta quinta, da segunda rodada de depoimento para a CPI da Covid. O depoimento iniciado na quarta foi retomado após a suspensão da sessão no dia anterior. Nesta quinta, Pazuello culpou a secretaria de saúde do Amazonas pela falta de oxigênio em Manaus no início do ano e disse que a decisão pela não interferência no Estado foi do presidente Jair Bolsonaro.

E ainda: o primeiro caso da variante indiana do coronavírus confirmado no Maranhão. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

