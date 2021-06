Expresso: Semana da CPI termina com depoimento contra Bolsonaro

O deputado que promete complicar a vida do presidente Jair Bolsonaro ao depor nesta sexta-feira, 25, à CPI da Covid é conhecido por não ter papas na língua e envolver-se em polêmicas com frequência. Antes aliado do governo, Luís Miranda (DEM-DF) procurou senadores, no início da semana, se oferecendo para dar seu testemunho, ao lado do irmão Luís Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, sobre o que chamou de “esquema de corrupção pesado” na compra da vacina indiana Covaxin.

E ainda: os brasileiros que viajam para outras cidades em busca da vacina contra a covid. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

