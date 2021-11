Expresso: Senado analisa PEC dos Pracatórios dia 24

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que pretende pautar para o próximo dia 24 a análise da PEC dos Precatórios, aprovada pela Câmara na terça-feira. A medida é crucial para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 e precisa ser aprovada em dois turnos pelo Plenário do Senado até o fim do ano legislativo. O relator na CCJ será o líder do governo, Fernando Bezerra (MDB-PE).

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segundo turno com quórum mínimo — 37 votos —, nesta quarta-feira, 10, a reforma previdenciária encaminhada à Casa pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) há cerca de dois meses. A sessão foi marcada por protestos e confrontos entre a polícia e manifestantes. O projeto foi o segundo do tipo a receber aval dos vereadores em menos de três anos.

E mais: Estados Unidos e China fecham acordo climático e o provável novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

