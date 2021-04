Expresso: Senado deve ampliar a CPI da Covid para estados e municípios

Apesar do pedido do presidente Jair Bolsonaro ao senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não tem planos de pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta terça-feira, 13, Pacheco deve ler o requerimento para instalação da CPI da Covid no Senado. A comissão foi motivo de reclamação de Bolsonaro na conversa com Kajuru. Segundo Pacheco, pedidos de impeachment “não podem ser banalizados em atos de revanchismo ou retaliação”, disse em entrevista ao jornal Valor Econômico. Como antecipou o Estadão, ontem, Pacheco já vinha sendo aconselhado a arquivar os pedidos.

E ainda: a desigualdade social como sentença de morte na pandemia. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.

