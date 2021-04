Expresso: Senador divulga conversa com Bolsonaro sobre CPI

O presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta segunda-feira, 12, da divulgação de um telefonema seu com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Segundo o presidente, seria necessária autorização judicial para a gravação do diálogo ter sido feita pelo parlamentar, o que não é verdade, uma vez que não há proibição na lei nos casos em que a divulgação é feita por um dos participantes. A conversa entre os dois tratou sobre a instalação da CPI da Covid no Senado, que preocupa Bolsonaro.

E ainda: a prorrogação até 31 de maio do prazo de entrega do Imposto de Renda e São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

