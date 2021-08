Expresso: Sérgio Reis proibido de ir à Praça dos Três Poderes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal determinou que os alvos de uma operação deflagrada nesta sexta-feira para investigar ameaças à democracia não se aproximem a menos de um quilômetro da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Entre os alvos estão o cantor Sérgio reis e o deputado bolsonarista Otoni de Paula. Sérgio Reis chegou a convocar protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro e a incitar ataques ao Supremo.

A suspensão da monetização de canais bolsonaristas na internet, determinada pelo TSE, deve congelar valores milionários arrecadados por produtores de conteúdos considerados ofensivos à democracia e ao sistema eleitoral. Somente no YouTube, os 14 canais atingidos pelo despacho podem gerar até R$ 15 milhões por ano em receita.

E mais: o projeto de quebra de patentes de vacinas durante a pandemia e o anúncio de novas atrações do Rock In Rio 2022. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.