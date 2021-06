Expresso: Serial killer é preso e morto em Goiás

Lázaro Barbosa, de 32 anos, conhecido como “serial killer do DF”, morreu após ser capturado pela Polícia Civil de Goiás na manhã desta segunda-feira, 28. Segundo a Secretaria de Segurança Pública goiana, ele descarregou uma pistola contra os policiais e houve confronto. Lázaro, que era acusado de matar uma família de quatro pessoas no começo deste mês, foi socorrido com vida e chegou morto ao hospital, ainda conforme a pasta.

E ainda: o salto nos negócios da intermediária da vacina indiana no governo Bolsonaro. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.